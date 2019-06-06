Uber запускает вертолетные пассажирские перевозки в Нью-Йорке
6 июня 2019 - 18:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Uber объявила о запуске с 9 июля сервиса вертолетных пассажирских перевозок Uber Copter.
Как сообщил глава подразделения Uber Elevate, занимающегося воздушными перевозками, Эрик Эллисон, первое время вертолетный сервис будет доступен только для клиентов, имеющих в программе лояльности статус Platinum и Diamond. Но постепенно компания намерена расширить этот сервис на большее число клиентов и на большее число городов, пишет «Ъ» со ссылкой на The New York Times.
Вертолеты, которые можно вызвать через приложение Uber, будут курсировать между Нижним Манхэттеном и Международным аэропортом имени Кеннеди пять дней в неделю с понедельника по пятницу. Время в пути составит 8 минут. Сейчас этот путь на автомобиле занимает около часа, а в час пик зачастую растягивается на два часа. На метро и электропоезде в аэропорт можно добраться за 50–75 минут. Вертолеты Uber Copter вмещают пять пассажиров. Поездка для одного пассажира обойдется в $200–225 в зависимости от спроса.
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