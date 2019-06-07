Путин - Пашиняну: Есть много моментов, которые показывают особый характер наших отношений
7 июня 2019 - 10:45 AMT
PanARMENIAN.Net - На полях ПМЭФ-2019 премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян встретился с президентом России Владимиром Путиным. Состоялся обмен мнениями по актуальным темам российско-армянского стратегического партнерства, вопросам регионального сотрудничества и взаимодействия в рамках интеграционных структур.
«Мне нет необходимости характеризовать наши двусторонние отношения: мы делаем это регулярно, совсем недавно только с вами встречались, обсуждали многие вопросы и имели возможность на полях саммита ЕАЭС в Казахстане обо всем поговорить.
Напомню, что Россия является ведущим торгово-экономическим партнером Армении: 26 процентов, почти два миллиарда прямых инвестиций и много других моментов, которые показывают особый, союзнический характер наших отношений», - отметил Путин.
Пашинян, в свою очередь, отметил, что отношения между двумя странами развиваются планомерно.
«Между нашими странами стратегические, союзнические отношения, как вы уже сказали. И это касается не только двусторонних отношений, мы активно сотрудничаем в рамках Евразийского экономического союза, СНГ, ОДКБ. И думаю, что все эти направления для наших стран имеют стратегическое значение. Очень рад, что мы по этим направлениям имеем возможность планомерно развивать наши отношения.
Хочу сказать, что в этом году у нас довольно-таки оптимистические экономические показатели: по итогам первого квартала у нас 7,1 процента экономического роста. В апреле у нас показатель экономической активности – это 9,2 процента. Почему я об этом говорю – потому что очевидно, что это хорошие показатели не только для Армении, но и для Евразийского экономического союза, потому что наши экономические показатели во многом связаны с нашими отношениями в Евразийском экономическом союзе и доступом армянского бизнеса к российскому рынку. Это очень важно. Надеюсь, что нам удастся прийти по некоторым вопросам к таким решениям, чтобы не ломать этот хороший темп экономического роста», - отметил Пашинян.
По его словам, в 2019 году в Армении хороший рост числа туристов из России.
«И сейчас повсюду в Армении, в столице и туристических центрах – повсюду можно услышать русскую речь. Очень приятно. Я всегда, когда встречаю, обязательно спрашиваю, интересуюсь, как они себя чувствуют в Армении. Хочу сказать с уверенностью, что российские туристы в Армении очень хорошо себя чувствуют. И очевидно, что все больше и больше российских туристов будут приезжать в нашу страну.
Это приятно, конечно, потому что, думаю, это не только вопрос экономический, но это еще вопрос и наших культурных, гуманитарных связей. Такие общения, думаю, способствуют нашим политическим и экономическим отношениям», - подчеркнул премьер.
В ходе встречи собеседники обсудили вопросы армяно-российской повестки. В частности, стороны коснулись дальнейшего сотрудничества в различных сферах экономики, а также деятельности межправительственной комиссии. Стороны подчеркнули важность продолжительных контактов на высоком уровне и готовности обсуждать обеспечивающие прогресс вопросы двусторонних отношений. Была отмечена необходимость продолжения обсуждений в рамках рабочих групп.
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