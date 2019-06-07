Трамп: У нас могут быть хорошие отношения с РФ
7 июня 2019 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Отношения между США и Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве Москвы в выборы американского президента в 2016 году, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
«Думаю, у нас могут быть хорошие отношения с Россией. Они были испорчены фальшивой охотой на ведьм. У меня могут быть хорошие отношения с Россией», – заявил он, пишут «Ведомости».
18 апреля минюст США обнародовал итоговый доклад Мюллера, над которым спецпрокурор по России работал с 2017 года. Из документа следует, что Мюллер не смог обнаружить фактов сговора Трампа с Россией. Мюллер заявил, что «президент не может быть обвинен в совершении федеральных преступлений, пока он находится в своей должности. Это противоречило бы конституции». Комментируя это заявление, Трамп отметил, что ушедший в отставку спецпрокурор «выставил себя дураком».
Трамп также прокомментировал заявление спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, которая ранее заявила о том, что она хотела бы для Трампа не импичмента, а возможности увидеть его в тюрьме. Так Пелоси отреагировала на предложение председателя юридического комитета палаты Джеррольда Надлера начать процедуру импичмента, сообщало накануне издание Politico. Слова Пелоси Трамп назвал «ужасным, отвратительным, злобным заявлением», а ее саму – «ужасным человеком» и «нервной Нэнси».
Ранее Трамп называл выводы, сделанные в ходе расследования Мюллера, полным оправданием. «Доказательств было недостаточно, следовательно, в нашей стране человек невиновен. Дело закрыто!» – писал он в своем Twitter.
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