США отказались от подготовки турецких пилотов F-35
7 июня 2019 - 11:23 AMT
PanARMENIAN.Net - США в ходе конфликта вокруг закупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 решили сократить военное сотрудничество с союзником по НАТО Анкарой. Вашингтон отказался от подготовки на территории Соединенных Штатов новых турецких пилотов для полетов на истребителях F-35, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных сотрудников администрации президента Дональда Трампа.
Пилоты, которые уже начали тренировочный курс в штате Аризона, пока продолжают обучение, указывается далее. Пентагон отказался комментировать эту информацию, пишет Deutsche Welle.
Вашингтон неоднократно призывал Анкару отказаться от сделки с Москвой по поставкам С-400. 4 июня постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон предупредила, что Турция не получит американские истребители F-35, если не последует этому требованию. Россия продолжает сеять разногласия среди членов НАТО с целью ослабить альянс, а покупка Турцией С-400 позволит Кремлю этого добиться, поскольку тогда истребители F-35 станут уязвимы для российских систем ПВО, подчеркнула Хатчисон.
По информации телеканала CNBC, Вашингтон дал Анкаре время до 9 июня, чтобы принять решение о том, готова ли страна аннулировать сделку с Россией и купить вместо этого американскую систему ПРО Patriot концерна Raytheon. «Турция - суверенная страна, и она может принимать самостоятельные решения. Но они не смогут получить истребители F-35, если хотят разместить у себя в стране ракеты С-400. Мы не хотим этого. Мы не хотим иметь какую-либо уязвимость в пределах НАТО», - пояснила далее Хатчисон.
В конце июня Дональд Трамп проведет личную встречу с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, о чем оба договорились в телефонной беседе в конце мая. 4 июня Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не откажется от покупки российских ракет, несмотря на давление США. Из-за разногласий Анкары с союзниками по НАТО турецкая лира потеряла 14 процентов стоимости по сравнению с ее курсом год назад.
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