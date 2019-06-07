Reuters: Facebook не будет предустанавливать свои приложения на смартфоны Huawei
7 июня 2019 - 11:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Владельцы смартфонов от китайской компании Huawei смогут скачивать и обновлять приложения от Facebook через Google Play, но на новых смартфонах китайской компании больше не будет предустановленных Facebook, WhatsApp и Instagram. Об этом сообщает Reuters.
Huawei также предварительно скачивает на свои телефоны приложения Twitter и Booking.com. Представители этих компаний не ответили на вопросы журналистов, пишет Vc.ru.
16 мая 2019 года минторговли США внесло Huawei в черный список и запретило компании закупать оборудование и ПО у американских компаний без специального разрешения. По словам источников, от сотрудничества с компанией отказались Google, Intel, Qualcomm и другие. Из-за проблем с Google у новых смартфонов китайского производителя может не быть доступа к Google Play.
21 мая Huawei получила временное разрешение на работу в стране до 19 августа 2019 года. Оно позволяет выпускать обновления для смартфонов и других устройств в США, а также обслуживать сети и телекоммуникационное оборудование.
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