«Газпром нефть» начала поставки нефтепродуктов Армении за рубли

PanARMENIAN.Net - «Газпром нефть» начала первые поставки нефтепродуктов за рубли в Армению, в ближайшее время будет использовать рубль для взаиморасчетов во всех странах ЕАЭС. Об этом журналистам сказал глава компании Александр Дюков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы с этого года начали поставки нефтепродуктов в Армению за рубли, в наших планах уже в ближайшее время, что касается ЕАЭС, перейти на поставки в эти страны за рубли», - сообщил он, пишет ТАСС.

По его словам, «Газпром нефть» имеет возможность в любой момент перейти на расчеты в юанях или евро за проданную нефть. «Наши контракты позволяют в любой момент перейти на расчеты в юанях или евро часть, поставок считается соответственно за эти валюты», - добавил он.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня.