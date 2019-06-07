«Газпром нефть» начала поставки нефтепродуктов Армении за рубли
7 июня 2019 - 12:31 AMT
PanARMENIAN.Net - «Газпром нефть» начала первые поставки нефтепродуктов за рубли в Армению, в ближайшее время будет использовать рубль для взаиморасчетов во всех странах ЕАЭС. Об этом журналистам сказал глава компании Александр Дюков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Мы с этого года начали поставки нефтепродуктов в Армению за рубли, в наших планах уже в ближайшее время, что касается ЕАЭС, перейти на поставки в эти страны за рубли», - сообщил он, пишет ТАСС.
По его словам, «Газпром нефть» имеет возможность в любой момент перейти на расчеты в юанях или евро за проданную нефть. «Наши контракты позволяют в любой момент перейти на расчеты в юанях или евро часть, поставок считается соответственно за эти валюты», - добавил он.
ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня.
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