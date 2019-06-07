В Москве задержали корреспондента «Медузы»
7 июня 2019 - 11:59 AMT
PanARMENIAN.Net - В Москве полиция задержала корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова. Об этом рассказал представляющий Голунова адвокат Дмитрий Джулай.
Согласно протоколу допроса, Голунова задержали 6 июня в 14:40 на Цветном бульваре, после чего при досмотре у него из рюкзака достали пакет с неизвестным веществом. Голунов сказал, что пакет ему не принадлежит, пишет Meduza.
Экспертиза показала, что в пакете находился мефедрон. Голунова подозревают в покушении на сбыт наркотиков.
Голунов также рассказал, что с момент задержания требовал вызвать адвоката, но этого сделано не было. Когда в момент освидетельствования он схватился за стул, сотрудники полиции начали волочь его по полу, а один из них — ударил кулаком в щеку. По словам Джулая, Голунова также пинали ногами в грудь. Вызвать ему скорую помощь в полиции отказались.
Полицейские отказались провести смывы с рук и срезы ногтей, чтобы проверить, прикасался ли Голунов к наркотикам или употреблял их. Сделать смыв с рюкзака или срез ткани в полиции также отказались. Сейчас, по словам следователя, Голунов находится в УВД по Западному округу Москвы.
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