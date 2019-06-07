Песков: Пашинян и Путин на встрече не обсуждали карабахский конфликт
7 июня 2019 - 12:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян не обсуждали на встрече 6 июня проблему нагорно-карабахского урегулирования. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Карабахский конфликт не обговаривался подробно. Разговор вчера состоялся очень обстоятельный, по двусторонним отношениям и по разным аспектам торгово-экономического взаимодействия», - сказал журналистам Песков на полях ПМЭФ, пишет РИА Новости.
На полях ПМЭФ-2019 премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян встретился с президентом России Владимиром Путиным. Состоялся обмен мнениями по актуальным темам российско-армянского стратегического партнерства, вопросам регионального сотрудничества и взаимодействия в рамках интеграционных структур.
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