Песков: Пашинян и Путин на встрече не обсуждали карабахский конфликт

PanARMENIAN.Net - Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян не обсуждали на встрече 6 июня проблему нагорно-карабахского урегулирования. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Карабахский конфликт не обговаривался подробно. Разговор вчера состоялся очень обстоятельный, по двусторонним отношениям и по разным аспектам торгово-экономического взаимодействия», - сказал журналистам Песков на полях ПМЭФ, пишет РИА Новости.

На полях ПМЭФ-2019 премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян встретился с президентом России Владимиром Путиным. Состоялся обмен мнениями по актуальным темам российско-армянского стратегического партнерства, вопросам регионального сотрудничества и взаимодействия в рамках интеграционных структур.