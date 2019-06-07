ЕС разрешил подавать документы на визу за полгода до поездки
7 июня 2019 - 12:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Совет Евросоюза одобрил поправки к кодексу о выдаче шенгенских виз, которые в апреле утвердил Европарламент. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
«Совет сегодня принял поправки к правилам визового кодекса, которые улучшат условия для легальных путешественников, а также расширят инструменты, доступные для решения проблем, связанных с нелегальной миграцией», — отмечается в заявлении.
Согласно новым правилам теперь подать заявку в посольство или визовый центр можно за шесть месяцев до поездки, а не за три, как раньше. Помимо этого заполнить и подписать заявку можно будет в электроном виде, пишет Esquire.ru.
Также туристы, у которых положительная визовая история, с каждой новой визой смогут рассчитывать на постепенно увеличивающийся срок пребывания в Шенгенской зоне — от года до пяти лет. Сейчас этот процесс работает как лотерея: даже если у туриста хорошая визовая история, нет гарантий, что новую визу ему дадут на более длительный срок. Также многие страны нередко выдают визы всего на полгода или вовсе только на время поездки вне зависимости от визовой истории.
Однако консульский сбор за визу будет увеличен с €60 до €80. Как ранее сообщалось, для стран, с которыми у ЕС действует соглашение об упрощении визового режима, сбор будет увеличен с €30 до €40.
Новые правила вступят в силу через полгода после официального опубликования.
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