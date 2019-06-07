В Армении может быть создано израильское представительство сферы ИТ
7 июня 2019 - 16:24 AMT
PanARMENIAN.Net - В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с генеральным директором Агентства по инновациям министерства экономики Израиля Аароном Аароном. Об этом сообщает пресс-служба премьера РА.
Пашинян подчеркнул важность развития сотрудничества между Арменией и Израилем в сфере высоких технологий и отметил, что это направление является одним из приоритетов правительства Армении. Премьер подчеркнул, что цель правительства - сделать сферу высоких технологий локомотивом экономики, и с этой целью исполнительная власть в рамках своего инструментария сделает все возможное, чтобы стимулировать развитие сферы.
В контексте взаимодействия Аарон предложил рассмотреть возможность создания израильского представительства сферы ИТ в Армении и подписания межгосударственного соглашения. Пашинян приветствовал предложение директора Агентства по инновациям министерства экономики Израиля и отметил важность практических шагов в этом направлении.
Премьер-министр проинформировал директора Агентства по инновациям министерства экономики Израиля о том, что осенью в Ереване состоится Всемирный конгресс ИТ, и пригласил израильские компании принять участие в этом важном мероприятии.
Аарон поблагодарил премьера за приглашение израильских компаний принять участие в ереванском конгрессе. Он подчеркнул большой потенциал сотрудничества между двумя странами в сфере информационных технологий и в этом контексте отметил важность сотрудничества и расширения связей между частными секторами двух стран. По словам директора Агентства по инновациям министерства экономики Израиля, армяно-израильское сотрудничество в области высоких технологий может иметь большие перспективы. Он добавил, что правительство его страны также заинтересовано в развитии иукреплении связейс Арменией. Аарон Аарон выразил уверенность, что в ереванском конгрессе примут участие различные израильские компании. Он отметил, что с 1971 года его государство уделяет большое внимание технологическому сектору и представил шаги, которые способствовали развитию отрасли.
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