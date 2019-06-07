Премьер Грузии: Наш народ заслуживает членства в НАТО и ЕС
7 июня 2019 - 13:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Членство Грузии в НАТО и ЕС является цивилизационным выбором грузинского народа, который заслуживает этого. Об этом 7 июня заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, выступая на общественном форуме в Сан-Франциско.
«Более 80% нашего населения поддерживает идею членства в Евросоюзе и НАТО. Это не является решением, принятым политическим руководством, инициатива идет от народа, и поэтому я всегда подчеркиваю, что членство в Евросоюзе и НАТО является цивилизационным выбором моего народа. Грузия этого заслуживает», - отметил премьер, пишет ТАСС.
Премьер также отметил, что понимает, что вступление Грузии в НАТО не произойдет за один день, оно зависит от геополитического контекста.
Глава грузинского правительства находится в США с 5 июня. Главной целью визита премьера в США является ознакомление руководителей крупнейших американских корпораций с инвестиционным климатом Грузии. Он уже встретился в Сан-Франциско с одним из основателей крупной американо-израильской компании, работающей в сфере современных технологий. Бахтадзе пробудет в США до 14 июня. За это время у него также запланированы официальные переговоры в Вашингтоне с представителями законодательной и исполнительной властей США.
Грузия пытается стать членом НАТО и сближается с ЕС с 1990-х годов. В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте было объявлено, что Грузия и Украина обязательно станут членами альянса.
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