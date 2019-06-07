Министр юстиции Армении подал в отставку

PanARMENIAN.Net - Министр юстиции Армении Артак Зейналян представил заявление об отставке с поста главы минюста. Об этом Зейналян сообщил на своей странице в Facebook.

«В этот исторический период для нашего народа принятие мандата министра было очень ответственным шагом, но и нацеленным на поэтапное решение правовых вопросов, возникших в ходе правозащитной деятельности.Я доволен этим шагом, благодарен премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну за выдвижение моей кандидатуры на пост министра юстиции, благодарен сотрудникам министерства за их интересную, плодотворную и ответственную работу. Благодарен международным партнерам, представителям гражданского общества за совместную работу», - отметил Зейналян.

Он выразил уверенность, что все будет хорошо, однако не объяснил причины своего решения.

Зейналян был назначен министром юстиции в 2018 году после бархатной революции в Армении и переназначен после выборов в Национальное собрание РА.