Министр юстиции Армении подал в отставку
7 июня 2019 - 13:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр юстиции Армении Артак Зейналян представил заявление об отставке с поста главы минюста. Об этом Зейналян сообщил на своей странице в Facebook.
«В этот исторический период для нашего народа принятие мандата министра было очень ответственным шагом, но и нацеленным на поэтапное решение правовых вопросов, возникших в ходе правозащитной деятельности.Я доволен этим шагом, благодарен премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну за выдвижение моей кандидатуры на пост министра юстиции, благодарен сотрудникам министерства за их интересную, плодотворную и ответственную работу. Благодарен международным партнерам, представителям гражданского общества за совместную работу», - отметил Зейналян.
Он выразил уверенность, что все будет хорошо, однако не объяснил причины своего решения.
Зейналян был назначен министром юстиции в 2018 году после бархатной революции в Армении и переназначен после выборов в Национальное собрание РА.
Самое значимое
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
Эти учения организованы в контексте встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,
Пашинян отметил, что его общение с Алиевым носило неофициальный характер.
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