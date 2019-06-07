Минюст США подготовил новые обвинения для Ассанжа
7 июня 2019 - 14:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство юстиции США подготовило новые обвинения для основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом говорится в сообщении организации в Twitter.
По ее информации, ведомство готовится выдвинуть новое обвинение, заменяющее предыдущее. Сделать это планируется до 14 июня — истечения срока, отведенного на рассмотрение запроса об экстрадиции Ассанжа в США, пишет Lenta.ru.
WikiLeaks ссылается на СМИ Нидерландов и пишет, что обвинение предъявят на основе показаний нанятого ФБР информатора Сигурдура Тордарсона. Он был осужден за фабрикацию документов под именем Ассанжа, мошенничество и педофилию. Организация также называет «звездного свидетеля» социопатом.
Указывается, что Тордарсон недавно освободился из тюрьмы и согласился дать показания по делу против Ассанжа. На прошлой неделе он прибыл из Исландии в США, после чего его «детально допросили» американские власти.
Кроме того, сообщается, что слушание по делу об экстрадиции Ассанжа в США перенесено с 12 на 14 июня.
3 июня суд в Швеции отклонил запрос о заочном аресте Ассанжа по делу об изнасиловании. Расследование по нему прекращали в мае 2017-го и возобновили в апреле 2019 года. В мае Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks 17 новых обвинений. Вашингтон обвинил его в нарушении закона о шпионаже.
Ассанж сейчас отбывает тюремный срок в Великобритании за нарушение условий выхода под залог. К 50 неделям заключения его 1 мая приговорил суд в Лондоне.
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