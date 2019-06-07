Пашинян: С Путиным обсудили вопрос поставок оружия
7 июня 2019 - 16:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным обсудил вопрос поставок оружия. Об этом премьер заявил в интервью РИА Новости.
«Мы хорошо сотрудничаем в военно-технической сфере и, конечно, у нас есть кое-какие договоренности. И я думаю, наши отношения в этой отрасли развиваются планомерно»,- сказал Пашинян.
Отвечая на вопрос, обсуждался ли в ходе встречи вопрос поставок Еревану новых комплексов «Искандер», Пашинян сказал, что их у Армении достаточно.
«У нас достаточно «Искандеров». Но мы надеемся получить кое-что еще. Немаленькое», - отметил премьер-министр Армении.
«Искандеры» экспортной модификации «Э», дальность поражения цели которой составляет 300 км, были впервые продемонстрированы 21 сентября 2016 года на военном параде в Ереване в честь 25-летия независимости Армении. Однако, по некоторым данным, они поступили на вооружение армянской армии еще раньше и были приведены в боеготовность во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года.
Самое значимое
Сопредседатели выразили глубокую обеспокоенность по поводу недавних жертв и призвали стороны проявлять максимальную сдержанность во избежание эскалации
28 мая 1918 года после распада Закавказской Демократической Федеративной Республики (ЗДФР) на территории Восточной Армении была провозглашена независимая Республика Армения
Никол Пашинян заявил о важности вернуть Нагорный Карабах за стол переговоров
Соглашение от 12 мая 1994 года имеет ключевое значение, так как положило конец развязанной азербайджанскими властями войне, перевело конфликт в политико-дипломатическое русло
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Минюст США подготовил новые обвинения для Ассанжа Сделать это планируется до 14 июня — истечения срока, отведенного на рассмотрение запроса об экстрадиции Ассанжа в США
Министр юстиции Армении подал в отставку Он выразил уверенность, что все будет хорошо, однако не объяснил причины своего решения.
Премьер Грузии: Наш народ заслуживает членства в НАТО и ЕС Премьер также отметил, что понимает, что вступление Грузии в НАТО не произойдет за один день, оно зависит от геополитического контекста.
ЕС разрешил подавать документы на визу за полгода до поездки Также туристы с положительной визовой историей смогут рассчитывать на получение многократных виз, срок которых будет постепенно увеличиваться с одного года до пяти лет.