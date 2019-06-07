Пашинян: С Путиным обсудили вопрос поставок оружия

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным обсудил вопрос поставок оружия. Об этом премьер заявил в интервью РИА Новости.

«Мы хорошо сотрудничаем в военно-технической сфере и, конечно, у нас есть кое-какие договоренности. И я думаю, наши отношения в этой отрасли развиваются планомерно»,- сказал Пашинян.

Отвечая на вопрос, обсуждался ли в ходе встречи вопрос поставок Еревану новых комплексов «Искандер», Пашинян сказал, что их у Армении достаточно.

«У нас достаточно «Искандеров». Но мы надеемся получить кое-что еще. Немаленькое», - отметил премьер-министр Армении.

«Искандеры» экспортной модификации «Э», дальность поражения цели которой составляет 300 км, были впервые продемонстрированы 21 сентября 2016 года на военном параде в Ереване в честь 25-летия независимости Армении. Однако, по некоторым данным, они поступили на вооружение армянской армии еще раньше и были приведены в боеготовность во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года.