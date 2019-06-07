«Яндекс» предложит армянскому рынку новые услуги в сфере туризма и развития малого бизнеса

PanARMENIAN.Net - В рамках Петербургского международного экономического форума премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с генеральным директором компании «Яндекс» в РФ Еленой Буниной и управляющим директором группы компаний «Яндекс» Тиграном Худавердяном. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

Руководители компании «Яндекс» представили премьер-министру свои текущие программы в Армении и планы на будущее. Они отметили, что заинтересованы в расширении деятельности компании «Яндекс» в РА и готовы к тесному сотрудничеству с правительством Армении. Представители компании отметили, что «Яндекс» собирается предложить армянскому рынку новые услуги, в частности, в сфере туризма и развития малого бизнеса.

Пашинян приветствовал программы руководителей компании «Яндекс» и отметил, что правительство поощряет развитие и расширение действующих в сфере ИТ компаний в Армении. По словам Никола Пашиняна, правительство готово обсудить с компанией «Яндекс» возможности реализации различных программ и в рамках своего инструментария поддержать их реализацию.