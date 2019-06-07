«Яндекс» предложит армянскому рынку новые услуги в сфере туризма и развития малого бизнеса
7 июня 2019 - 17:31 AMT
PanARMENIAN.Net - В рамках Петербургского международного экономического форума премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с генеральным директором компании «Яндекс» в РФ Еленой Буниной и управляющим директором группы компаний «Яндекс» Тиграном Худавердяном. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.
Руководители компании «Яндекс» представили премьер-министру свои текущие программы в Армении и планы на будущее. Они отметили, что заинтересованы в расширении деятельности компании «Яндекс» в РА и готовы к тесному сотрудничеству с правительством Армении. Представители компании отметили, что «Яндекс» собирается предложить армянскому рынку новые услуги, в частности, в сфере туризма и развития малого бизнеса.
Пашинян приветствовал программы руководителей компании «Яндекс» и отметил, что правительство поощряет развитие и расширение действующих в сфере ИТ компаний в Армении. По словам Никола Пашиняна, правительство готово обсудить с компанией «Яндекс» возможности реализации различных программ и в рамках своего инструментария поддержать их реализацию.
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Если за первые 3 месяца 2018 года Армению посетило 346 458 туристов, то за отчетный период текущего года этот показатель составил 364 489.
Отмечается, что новая программа строится на новом видении правительства Армении после бархатной революции весной 2018 года и воплощает волю к реформам
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