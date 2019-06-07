Президент Армении встретился с бывшим главнокомандующим войсками НАТО

PanARMENIAN.Net - Президент Республики Армения Армен Саркисян 7 июня принял прибывшего в Ереван для участия в международной конференции Armenian Summit of Minds Джеймса Джонса, который в прежние годы был советником по вопросам безопасности в администрации президента США Барака Обамы и главнокомандующим Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На встрече речь шла о стартующем в Дилижане саммите. Генерал Джонс приветствовал проведение подобного авторитетного мероприятия в Армении.

Собеседники обменялись мыслями о проблемах глобальной безопасности, а также о всемирных вызовах.