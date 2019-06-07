Известна дата выхода Samsung Galaxy Note 10
7 июня 2019 - 17:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Корейские источники сообщили, что компания Samsung выбрала дату презентации своего Galaxy Note 10.
По данным источников, презентация состоится 10 августа. Выбор этой даты косвенно подтверждает тот факт, что Note 9 был презентован 9 августа. Если Samsung решит соблюдать традиции, то в продажу новый Note поступит уже 25 августа, пишет Ferra.ru.
Также подтвердилось, что компания покажет разные версии смартфона: с поддержкой сетей пятого поколения и без. Причем версия Note 10 с 5G будет старшей: с 6,75-дюймовым дисплеем и четверной основной камерой. Младшая же модель без 5G получит 6,3-дюймовый экран и тройную камеру.
Самое значимое
Базовая модель S10 получила экран диагональю 6,1 дюйма, в который встроен ультразвуковой сканер отпечатка пальца.
«Мое селфи с с премьер-министром Армении! У меня уже есть коллекция селфи, может, мне стоит завести книгу записей?», - говорится в твите Софии
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
Partner news
Последние новости
Президент Армении встретился с бывшим главнокомандующим войсками НАТО Генерал Джонс приветствовал проведение подобного авторитетного мероприятия в Армении.
«Яндекс» предложит армянскому рынку новые услуги в сфере туризма и развития малого бизнеса Руководители компании «Яндекс» представили премьеру свои текущие программы в Армении и планы на будущее.
Пашинян: С Путиным обсудили вопрос поставок оружия «Мы хорошо сотрудничаем в военно-технической сфере и, конечно, у нас есть кое-какие договоренности. И я думаю, наши отношения в этой отрасли развиваются планомерно»,- сказал Пашинян.
Минюст США подготовил новые обвинения для Ассанжа Сделать это планируется до 14 июня — истечения срока, отведенного на рассмотрение запроса об экстрадиции Ассанжа в США