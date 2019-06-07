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Известна дата выхода Samsung Galaxy Note 10

Известна дата выхода Samsung Galaxy Note 10
7 июня 2019 - 17:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Корейские источники сообщили, что компания Samsung выбрала дату презентации своего Galaxy Note 10.

По данным источников, презентация состоится 10 августа. Выбор этой даты косвенно подтверждает тот факт, что Note 9 был презентован 9 августа. Если Samsung решит соблюдать традиции, то в продажу новый Note поступит уже 25 августа, пишет Ferra.ru.

Также подтвердилось, что компания покажет разные версии смартфона: с поддержкой сетей пятого поколения и без. Причем версия Note 10 с 5G будет старшей: с 6,75-дюймовым дисплеем и четверной основной камерой. Младшая же модель без 5G получит 6,3-дюймовый экран и тройную камеру.

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Ferra.ru: Объявлена дата выхода Samsung Galaxy Note 10
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