Глава Минобороны РА представил экс-главнокомандующему НАТО ситуацию на границе с Азербайджаном
8 июня 2019 - 10:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр обороны Армении Давид Тоноян принял прибывшего в Ереван для участия в международной конференции Armenian Summit of Minds Джеймса Джонса, который в прежние годы был советником по вопросам безопасности в администрации президента США Барака Обамы и главнокомандующим Объединёнными вооруженными силами НАТО в Европе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РА.
Тоноян представил Джонсу ситуацию с безопасностью в регионе, ситуацию на армяно-азербайджанской государственной границе и линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана, коснулся армяно-американского сотрудничества в оборонной сфере и сотрудничества Армения-НАТО.
Собеседники также обменялись мнениями по ряду вопросов, касающихся международной и региональной безопасности.
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