Пашинян – азербайджанскому журналисту: Как могут люди оккупировать территорию, где родились их предки

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на пресс-конференции в Санкт-Петербурге, что в Азербайджане часто используют фразу «оккупированные территории», говоря об Арцахе, но «как можно оккупировать территорию, на которой ты родился». Так премьер ответил на вопрос азербайджанского журналиста.

«Как могут оккупировать территорию люди, которые там родились, чьи деды и прадеды родились и жили там? Как эта территория может быть оккупирована? Это территория, на которой люди жили из поколения в поколение веками. Как можно такое вообще это представить?» - отметил Пашинян, пишет «Айкакан жаманак».

Премьер также ответил на вопрос о том, почему армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не отправился в Баку на матч против «Челси» в финале Лиги Европы при том, что «Азербайджан давал гарантии безопасности» футболисту.

Пашинян отметил, что не знает о заявлениях гарантии безопасности, но вместо этого видел в интернете видео, на котором видно, как азербайджанские полицейские пытались задержать фанатов в футболках с именем Мхитаряна.

«Представьте, что фанаты оказываются в центре внимания азербайджанской полиции только за то, что носят майку с именем Мхитаряна. Я думаю, что этим все сказано. Были случаи, когда граждане России армянского происхождения хотели посетить Баку, но не были допущены властями.

Я думаю, что такие случаи должны быть исключены, потому что они накаляют ситуацию. В Армении такой проблемы нет. Недавно один из журналистов азербайджанского агентства «Туран» посетил Армению, и я знаю, что у него не было никаких проблем, вопросы безопасности даже не поднимались», – сказал Пашинян.

29 мая в Баку состоялся финальный матч Лиги Европы, в котором сыграли «Челси» и «Арсенал». Мхитарян не принял участия в игре – он не поехал в Баку из соображений безопасности.