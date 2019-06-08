Саркисян – Елизавете II: Армения придает важность развитию сотрудничества с Великобританией
8 июня 2019 - 11:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян по случаю Национального праздника Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – официального дня рождения королевы – направил поздравительное послание королеве Елизавете II. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
«Армения придает важность продолжительному развитию и расширению многосодержательного сотрудничества с Соединенным Королевством и выражает готовность предпринять шаги в направлении обогащения повестки наших двусторонних отношений новыми программами и инициативами», – отмечается в послании.
Саркисян пожелал Елизавете II крепкого здоровья, а стране – дальнейшего прогресса и благополучия.
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