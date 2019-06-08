Землетрясение в Иране ощущалось на территории Армении
8 июня 2019 - 14:48 AMT
PanARMENIAN.Net - 8 июня, в 04:34 по Еревану (00:34 по Гринвичу), сейсмологической сетью «Службы сейсмической защиты» МЧС Армении зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,7 с эпицентром в 16 км к юго-западу от города Марсанд (Иран). Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.
По предварительным данным, землетрясение силой 2-3 балла ощущалось также на территории Армении: в городе Агарак Сюникской области Армении, селах Алванк и Шванидзор.
Географические координаты эпицентра – 38.350° северной широты и 45.610° восточной долготы. Гипоцентр землетрясения залегал на глубине 10 км.
Сила подземных толчков в эпицентре составила 5 баллов.
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Между тем, в прокуратуре заявили, что у них нет такой информации.
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