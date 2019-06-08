В РФ 7 армян арестованы и 1 задержан по делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ
8 июня 2019 - 11:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Красногорский городской суд в Подмосковье арестовал гендиректора строительной компании Давида Егиазаряна - седьмого фигуранта дела о массовой драке, в которой был убит бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин.
«Избрать в отношении подозреваемого Егиазаряна меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 августа», - огласил постановление судья Анатолий Мордахов, пишет ТАСС.
Таким образом, арестованы ранее задержанные участники драки: обвиняемый в убийстве безработный гражданин РФ Сергей Ходжанян, граждане РФ Рудик Манукян, Артур Акобян и Сурен Маркосян и двое граждан Армении Нарек Степанян и Саак Саакян, которым инкриминируется хулиганство. Вину они не признают.
Позже Следственный комитет задержал восьмого участника драки. С ним проводятся следственные действия, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения.
СК установил всех без исключения участников драки. Несколько человек объявлены в розыск. «Российские следователи также взаимодействуют с компетентными органами Армении, которые подтвердили намерение оказать необходимую помощь. У следствия нет никаких сомнений в том, что ни один фигурант не уйдет от уголовной ответственности», - сказала официальный представитель СК Светлана Петренко.
Экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин пытался разнять дерущихся у кафе на Новотушинской улице в микрорайоне Путилково в Красногорском районе в ночь на 2 июня. В ходе драки Белянкин был убит, еще один мужчина получил ранения. СК возбудил дело об убийстве, причинении телесных повреждений и хулиганстве, срок следствия по которому установлен до 2 августа 2019 года.
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