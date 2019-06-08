Россия поставит Турции С-400 летом

PanARMENIAN.Net - Поставка Турции ракетно-зенитных комплексов С-400 и их монтаж состоятся этим летом. Об этом рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

«Со стороны Турции пересмотра подписанных контрактов и обязательств нет», – уточнил он. По его словам, от Анкары поступила просьба о досрочной поставке по сравнению с первоначальными сроками, пишут «Ведомости».

В конце 2017 года Россия и Турция договорились о поставке комплексов С-400 на сумму $2,5 млрд. С-400 «Триумф» – зенитная ракетная система и система противоракетной обороны большой дальности. Она предназначена для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

Однако США резко осудили сотрудничество стран в военной сфере, призвав Турцию отказаться от приобретения российской военной техники и пригрозив разрывом контракта на поставку партии американских бомбардировщиков F-35. В общей сложности Турция в рамках контракта на $10 млрд была намерена получить от США 100 истребителей F-35.