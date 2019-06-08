ВС Арцаха предприняли действия для пресечения провокаций с азербайджанской стороны

PanARMENIAN.Net - В период с 2 по 8 июня на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 250 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 2500 выстрелов.

Помимо стрелковых орудий, 4 июня в направлении дислоцированных в северном направлении боевых позиций АО НКР ВС Азербайджана применили также 60-миллиметровый миномет (4 снаряда) и гранатометы АГС-17 (25 снарядов).

Для пресечения провокации противника передовые подразделения Армии обороны предприняли соответствующие действия, продолжая уверенно выполнять поставленную перед ними боевую задачу.

В период с 26 мая по 1 июня на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 220 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 3500 выстрелов.

80 из зарегистрированных нарушений пришлись только на ночь с 31 мая на 1 июня, за указанный период ВС Азербайджана произвели около 2350 выстрелов, при этом большую часть – из снайперских винтовок и крупнокалиберного оружия.