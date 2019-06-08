Журналисту «Медузы» предъявили официальное обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков
8 июня 2019 - 16:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Корреспонденту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову, известному своими антикоррупционными расследованиями, 8 июня предъявлено официальное обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупных размерах.
Эта статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Фотокопию обвинительного акта опубликовал в своем телеграм-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Он же сообщил, что врач «скорой помощи», осмотрев Голунова в отделении полиции, диагностировал у него сотрясение мозга и подозрение на перелом ребер, пишет Deutsche Welle.
В обвинительном постановлении следствия утверждается, что Голунов, «имея преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств», и «действуя из корыстных побуждений, в целях личного незаконного обогащения», «в неустановленную следствием дату и время, но не позднее 6 июня 2019 года, в неустановленном месте незаконно приобрел у неустановленного следствием лица» два свертка с веществом общей массой 3,56 грамма, имеющим в своем составе наркотическое средство производное N-метилэфедрона, и три свертка с веществом общей массой 5,42 грамма, имеющим в своем составе кокаин.
В документе говорится также, что Голунов, по предположению следствия, хранил свертки с кокаином в своей квартире на Вешняковской улице, а два других свертка были обнаружены при досмотре в его рюкзаке.
Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве на Цветном бульваре по подозрению в попытке изготовления и сбыта наркотиков. Адвокаты журналиста заявили о многочисленных нарушениях, допущенных сотрудниками полиции, которые проводили задержание.
С 7 июня в Москве и других городах России проходят пикеты в поддержку журналиста. Трое пикетчиков, пришедших к зданию суда в Москве в субботу, были задержаны и отправлены в ОВД Раменки, среди них - главный редактор интернет-издания «Такие дела» Анастасия Лотарева и журналист издания Сергей Карпов. Третья задержанная - активистка Александра Чугорина, сообщает «МБХ Медиа».
В настоящее время почти 3000 человек подписали открытое письмо Профсоюза журналистов и работников СМИ с требованием освободить Голунова, расценив его задержание как «грубую и нелепую провокацию».
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