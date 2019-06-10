Землетрясение в Азербайджане ощутили на территории Арцаха

PanARMENIAN.Net - 9 июня, в 22:23 по местному времени, сейсмологической сетью «Службы сейсмической защиты» МЧС Армении было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3.1. в 15 килоемтрах юго-западнее азербайджанского города Барда. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

По предварительным данным, землетрясение ощущалось на территории Арцаха в городе Мартакерт силой 2-3 балла.

Гипоцентр землетрясения залегал на глубине 10 км, сила подземных толчков в эпицентре составила 4 балла.