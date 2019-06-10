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На выборах мэра в армянском Абовяне кандидат от правящей партии проиграл

На выборах мэра в армянском Абовяне кандидат от правящей партии проиграл
10 июня 2019 - 10:58 AMT

PanARMENIAN.Net - По результатам состоявшихся 9 июня в городе Абовян Котайкской области Армении выборов победил действующий мэр, кандидат от партии «Процветающая Армения» Ваагн Геворкян, получив 8453 голоса.

Кандидат от правящей партии «Мой шаг» Григог Гулян уступил, набрав 8058 голосов.

Из имеющих право голоса 44520 граждан в голосовании приняли участие 18176 человек. 360 бюллетеней признаны недействительными.

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