На выборах мэра в армянском Абовяне кандидат от правящей партии проиграл

Иран ратифицировал соглашение о создании ЗСТ с ЕАЭС За ратификацию проголосовали 174 парламентария и четыре депутата против За ратификацию проголосовали 174 парламентария и четыре депутата против

В Гонконге сотни тысяч людей вышли на акцию протеста Протесты 9 июня стали, вероятно, самыми массовыми с 1997 года, когда Британия вернула город под суверенитет Китая. Протесты 9 июня стали, вероятно, самыми массовыми с 1997 года, когда Британия вернула город под суверенитет Китая.

Токаев лидирует на выборах президента Казахстана «Касым-Жомарт Токаев — 70,76 процента голосов», — озвучил он предварительные итоги голосования «Касым-Жомарт Токаев — 70,76 процента голосов», — озвучил он предварительные итоги голосования