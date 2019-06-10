В биоматериале арестованного журналиста «Медузы» не нашли наркотиков

PanARMENIAN.Net - Эксперты химико-токсикологической лаборатории не выявили наркотики в биологических следах журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом в программе «Вести недели с Дмитрием Киселевым» заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

«На сегодняшний день различными нашими методами и исследованиями химико-токсикологической лаборатории в биологических следах журналиста наркотики были не обнаружены», – сказал он, пишут «Ведомости».

Брюн рассказал, что существуют две системы оценки: клиническая оценка (состояние психической сферы, кожных покровов, моторики, наличия следов инъекций, покраснение глаз) и лабораторные исследования, которые состоят из двух частей. «Первая – это предварительные исследования... Они считаются доказательной базой. И есть системы на наркотики – экспресс-тесты... Может браться моча, может – кровь», – отметил Брюн. По его словам, если предварительный анализ что-то выявляет, то далее материал направляют в химико-токсикологическую лабораторию, где «на больших аппаратах проводятся» исследования. Результаты такого анализа имеют юридическую силу, добавил Брюн.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Голунова 6 июня. Ему было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд Москвы 8 июня в качестве меры пресечения избрал для журналиста домашний арест до 7 августа. В суде прокурор сказал, что Голунову грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

Ранее МВД утверждало, что после задержания у журналиста обнаружили метилэфедрон, а при обыске в квартире – более 5 г кокаина. Голунов не признает вину. На суде он заявил, что наркотики ему подбросили. Он также рассказал, что при задержании его избили, на протяжении 12 часов ему не разрешали позвонить адвокату или предупредить близких. Полиция опровергает эту информацию.