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Токаев лидирует на выборах президента Казахстана

Токаев лидирует на выборах президента Казахстана
10 июня 2019 - 11:40 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства. Об этом сообщил заместитель главы ЦИК Константин Петров.

«Касым-Жомарт Токаев — 70,76 процента голосов», — озвучил он предварительные итоги голосования, пишет РИА Новости.

По данным Петрова, депутат нижней палаты парламента Дания Еспаева набрала 5,2 процента голосов, журналист и политический деятель Амиржан Косанов —16,2 процента. Всего было семь кандидатов.

Внеочередные выборы главы государства прошли 9 июня. Международные наблюдатели заявили, что все прошло без нарушений, в открытой и спокойной обстановке.

Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия 20 марта. Исполняющим обязанности президента стал Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели он назначил внеочередные выборы.

В Казахстане президента избирают на пять лет. Порога явки нет, выборы будут признаны состоявшимся в любом случае. Для победы кандидату необходимо набрать более 50 процентов голосов избирателей.

Ссылки по теме:
Ria.ru. Токаев побеждает на выборах президента Казахстана
Tokayev elected Kazakh president with 71% of vote - early results
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