В Гонконге сотни тысяч людей вышли на акцию протеста
10 июня 2019 - 12:10 AMT
PanARMENIAN.Net - В Гонконге состоялась крупнейшая акция протеста из-за предлагаемых изменений законодательства об экстрадиции в материковый Китай. Китайские государственные СМИ возложили вину на «силы из-за рубежа», которые пытаются «навредить Китаю».
Протесты 9 июня стали, вероятно, самыми массовыми с 1997 года, когда Британия вернула город под суверенитет Китая. Организаторы оценили количество вышедших на улицы людей свыше миллиона. Полиция - в 240 тысяч, пишет BBC.
Под конец шествия начались столкновения протестующих с полицией. Столкновения были локальными и не переросли в массовые. Протестующие пытались проникнуть в здание законодательного собрания, снеся временные ограждения, установленные полицией. Полицейские применили перечные баллончики и дубинки. На некоторых снимках видны люди с окровавленными лицами. По меньшей мере трое полицейских и журналист пострадали, сообщили в полиции.
Поводом для протестов стали рассматриваемые изменения в законодательство, регулирующее экстрадицию из автономного района людей, обвиняемых в преступлениях властями других стран. Если поправку примут, жителей города смогут экстрадировать даже в те страны, с которыми у Гонконга нет об этом договора, в том числе в Тайвань, Макао и материковую часть Китая.
Критики поправки считают, что она отнимет у Гонконга серьезную долю автономии, и опасаются, что в китайской судебной системе права экстрадируемых окажутся незащищенными. В настоящее время подозреваемых из Гонконга в материковый Китай не экстрадируют.
Парламент Особого административного района Гонконг обсудит поправки 12 июня.
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