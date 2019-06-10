Иран ратифицировал соглашение о создании ЗСТ с ЕАЭС
10 июня 2019 - 12:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Иранский парламент ратифицировал временное соглашение с Евразийским экономическим союзом о создании зоны свободной торговли.
За ратификацию проголосовали 174 парламентария и четыре депутата против. Член законодательного органа Алди-Акбар Карими заявил, что соглашение открывает большие перспективы для ИРИ. На его взгляд сотрудничество с ЕАЭС может стать прецедентом для вступления Ирана во Всемирную торговую организацию. Также на его взгляд, благодаря этому соглашению в Иран поступят иностранные инвестиции и будут созданы новые рабочие места, пишет Sputnik Армения со ссылкой на иранское агентство IRNA.
Временное соглашение между странами Евразийского экономического союза и Ираном о создании зоны свободной торговли было заключено 17 мая 2018 года во время Астанинского экономического форума. Трехлетнее соглашение предусматривает образование ЗСТ по ограниченной номенклатуре товаров между ЕАЭС и Ираном.
Соглашение формирует основные правила торговли между ЕАЭС и Ираном, максимально приближенные к правилам ВТО, а также охватывает вопросы режима наибольшего благоприятствования и национального режима, применения защитных мер и таможенного администрирования.
Самое значимое
Сопредседатели выразили глубокую обеспокоенность по поводу недавних жертв и призвали стороны проявлять максимальную сдержанность во избежание эскалации
28 мая 1918 года после распада Закавказской Демократической Федеративной Республики (ЗДФР) на территории Восточной Армении была провозглашена независимая Республика Армения
Никол Пашинян заявил о важности вернуть Нагорный Карабах за стол переговоров
Соглашение от 12 мая 1994 года имеет ключевое значение, так как положило конец развязанной азербайджанскими властями войне, перевело конфликт в политико-дипломатическое русло
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Гонконге сотни тысяч людей вышли на акцию протеста Протесты 9 июня стали, вероятно, самыми массовыми с 1997 года, когда Британия вернула город под суверенитет Китая.
Токаев лидирует на выборах президента Казахстана «Касым-Жомарт Токаев — 70,76 процента голосов», — озвучил он предварительные итоги голосования
В биоматериале арестованного журналиста «Медузы» не нашли наркотиков «На сегодняшний день различными нашими методами и исследованиями химико-токсикологической лаборатории в биологических следах журналиста наркотики были не обнаружены», – сказал он.
На выборах мэра в армянском Абовяне кандидат от правящей партии проиграл Из имеющих право голоса 44520 граждан в голосовании приняли участие 18176 человек. 360 бюллетеней признаны недействительными.