Иран ратифицировал соглашение о создании ЗСТ с ЕАЭС

PanARMENIAN.Net - Иранский парламент ратифицировал временное соглашение с Евразийским экономическим союзом о создании зоны свободной торговли.

За ратификацию проголосовали 174 парламентария и четыре депутата против. Член законодательного органа Алди-Акбар Карими заявил, что соглашение открывает большие перспективы для ИРИ. На его взгляд сотрудничество с ЕАЭС может стать прецедентом для вступления Ирана во Всемирную торговую организацию. Также на его взгляд, благодаря этому соглашению в Иран поступят иностранные инвестиции и будут созданы новые рабочие места, пишет Sputnik Армения со ссылкой на иранское агентство IRNA.

Временное соглашение между странами Евразийского экономического союза и Ираном о создании зоны свободной торговли было заключено 17 мая 2018 года во время Астанинского экономического форума. Трехлетнее соглашение предусматривает образование ЗСТ по ограниченной номенклатуре товаров между ЕАЭС и Ираном.

Соглашение формирует основные правила торговли между ЕАЭС и Ираном, максимально приближенные к правилам ВТО, а также охватывает вопросы режима наибольшего благоприятствования и национального режима, применения защитных мер и таможенного администрирования.