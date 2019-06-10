В Москве массово скупают газеты с материалами про арестованного журналиста

PanARMENIAN.Net - Газеты «Коммерсант», «Ведомости», и РБК 10 июня впервые в истории вышли с одинаковой первой полосой в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Уже утром в московских киосках их было не достать — все раскупают, сообщает «Сноб».

В газетных киосках говорят, что все издания разобрали, и отмечают, что такого давно не было.

В одном из киосков у станции метро Кропоткинская, продавец сказала, что о газетах в поддержку Голунова даже не стоит спрашивать. «Их обычно мало привозят, сегодня закончились в 10 утра. Никогда такого не было. Там статьи написали про того журналиста, вот все ходят и спрашивают теперь», — объяснила она.

В Санкт-Петербурге, по словам собеседницы издания, киоски не выкладывают «Ведомости» и «Коммерсант» на прилавки. «Я в двух проверила. Продали из-под прилавка. Проверьте в других городах», — рассказала она.

Одно объявление о продаже трех газет с обложкой «Я(Мы) Иван Голунов» появилось на Avito. Продавец просит за три издания 15 тысяч рублей.

Журналиста-расследователя Ивана Голунова, известного материалами на тему коррупции в московской мэрии, арестовали и обвинили в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. В полиции заявили, что у него изъяли четыре грамма метилэфедрона и пять граммов кокаина. При этом экспертиза показала, что следов наркотиков на руках Голунова не было.

Голунов считает, что ему могли подбросить наркотики из-за расследований о похоронном бизнесе. Редакция «Медузы» уверена в его невиновности. Многие журналисты, актеры, музыканты, общественные деятели высказались в поддержку расследователя.

В Москве у здания ГУ МВД ежедневно проходят одиночные пикеты. 12 июня, в День России, запланирован марш за свободу Ивана Голунова.