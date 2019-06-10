Назван самый популярный пользователь Instagram
10 июня 2019 - 14:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Американская актриса и певица Селена Гомес стала самой популярной пользовательницей Instagram по количеству лайков от реальных пользователей.
Исследование провели эксперты платформы Hype Auditor, которая определяет степень вовлеченности пользователей: программа отсеивает фальшивых подписчиков знаменитостей и выявляет число реальных. Затем эти данные предоставляются клиентам для принятия решения о размещении рекламы на основе соотношения цена-качество. Гомес не является лидером по числу подписчиков (151 миллион человек), однако каждая ее фотография в среднем набирает 4,6 миллиона лайков, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Sun.
В Hype Auditor также установили, что 58 процентов ее подписчиков — женщины, 14 процентов — жители Индии.
На втором месте в этом рейтинге оказалась самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер. У нее — 137 миллионов Instagram-фанатов, а каждая публикация набирает 3,6 миллиона лайков.
Третье место занял Криштиану Роналду. Несмотря на то что на футболиста подписаны 170 миллионов человек, в среднем он получает только 2,8 миллиона лайков под каждым снимком.
За Роналду последовал его коллега Лионель Месси (126 миллионов подписчиков и 2,4 миллиона лайков), а на пятом месте оказалась R’n’B-исполнительница Бейонсе: из 128 миллионов ее подписчиков только 2,3 миллиона ставят ей лайки.
В июле 2018 года предпринимательница Кайли Дженнер заняла первое место в списке самых дорогих пользователей Instagram Rich List 2018. Цена одной публикации в ее профиле на тот момент составляла один миллион долларов. Девушка обогнала свою сестру Ким Кардашьян, которая оказалась лишь на четвертом месте (720 тысяч долларов за один пост).
Самое значимое
Базовая модель S10 получила экран диагональю 6,1 дюйма, в который встроен ультразвуковой сканер отпечатка пальца.
«Мое селфи с с премьер-министром Армении! У меня уже есть коллекция селфи, может, мне стоит завести книгу записей?», - говорится в твите Софии
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
Partner news
Последние новости
Вооруженное нападение в Мали: Около 100 погибших Правоохранители продолжают искать тела.
СМИ: Ким Чен Ын скормил провинившегося генерала пираньям По данным издания, генерала, чье имя не раскрывается, заподозрили в подготовке переворота
Власти Барселоны спустя 137 лет разрешили строительство известного храма Саграда-Фамилия Строительство должны закончить к 2026 году, когда будет отмечаться столетие со дня смерти архитектора Антонио Гауди.
В Москве массово скупают газеты с материалами про арестованного журналиста Одно объявление о продаже трех газет с обложкой «Я(Мы) Иван Голунов» появилось на Avito. Продавец просит за три издания 15 тысяч рублей