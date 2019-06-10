Власти Барселоны спустя 137 лет разрешили строительство известного храма Саграда-Фамилия
10 июня 2019 - 16:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Барселоны выдали разрешение на строительство церкви Саграда-Фамилия (Искупительный храм Святого Семейства) спустя 137 лет после того, как в ее основание был заложен первый камень.
В начале июня администрация храма получила лицензию, которая позволяет вести строительные работы до 2026 года. Возводить церковь будут основываясь на гипсовых макетах Гауди и копиях его рисунков, пишет Bird in Flight со ссылкой на BBC.
Каждый год Саграда-Фамилия посещают около 4,5 миллиона человек и еще 20 миллионов приходят в окрестности храма, чтобы полюбоваться его видом. Советник мэра Барселоны по экологии, урбанизму и мобильности Джанет Санц отметила, что это соглашение положило конец «исторической аномалии в городе».
В октябре 2018 года мэрия Барселоны и администрация Саграда-Фамилия договорились о выплате штрафа в 36 миллионов евро за 137-летнее строительство без разрешения властей: сумма будет выплачена на протяжении десяти лет. Мэрия направит полученные средства на благоустройство территории вокруг храма.
Саграда-Фамилия — памятник из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО и самый знаменитый проект каталонского архитектора Антонио Гауди. Строительство неоготического храма началось в 1882 году на пожертвования прихожан. На момент своей смерти в 1926-м Гауди успел закончить фасад и одну из колоколен. Возведение храма прекращалось во время войн — Гражданской и Второй мировой.
Самое значимое
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Группа компаний объявила о пожертвовании рекордной суммы в 200 миллионов евро на восстановление парижского собора.
Partner news
Последние новости
Назван самый популярный пользователь Instagram Исследование провели эксперты платформы Hype Auditor, которая определяет степень вовлеченности пользователей
Иран ратифицировал соглашение о создании ЗСТ с ЕАЭС За ратификацию проголосовали 174 парламентария и четыре депутата против
В Гонконге сотни тысяч людей вышли на акцию протеста Протесты 9 июня стали, вероятно, самыми массовыми с 1997 года, когда Британия вернула город под суверенитет Китая.
Токаев лидирует на выборах президента Казахстана «Касым-Жомарт Токаев — 70,76 процента голосов», — озвучил он предварительные итоги голосования