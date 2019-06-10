Власти Барселоны спустя 137 лет разрешили строительство известного храма Саграда-Фамилия

PanARMENIAN.Net - Власти Барселоны выдали разрешение на строительство церкви Саграда-Фамилия (Искупительный храм Святого Семейства) спустя 137 лет после того, как в ее основание был заложен первый камень.

В начале июня администрация храма получила лицензию, которая позволяет вести строительные работы до 2026 года. Возводить церковь будут основываясь на гипсовых макетах Гауди и копиях его рисунков, пишет Bird in Flight со ссылкой на BBC.

Каждый год Саграда-Фамилия посещают около 4,5 миллиона человек и еще 20 миллионов приходят в окрестности храма, чтобы полюбоваться его видом. Советник мэра Барселоны по экологии, урбанизму и мобильности Джанет Санц отметила, что это соглашение положило конец «исторической аномалии в городе».

В октябре 2018 года мэрия Барселоны и администрация Саграда-Фамилия договорились о выплате штрафа в 36 миллионов евро за 137-летнее строительство без разрешения властей: сумма будет выплачена на протяжении десяти лет. Мэрия направит полученные средства на благоустройство территории вокруг храма.

Саграда-Фамилия — памятник из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО и самый знаменитый проект каталонского архитектора Антонио Гауди. Строительство неоготического храма началось в 1882 году на пожертвования прихожан. На момент своей смерти в 1926-м Гауди успел закончить фасад и одну из колоколен. Возведение храма прекращалось во время войн — Гражданской и Второй мировой.