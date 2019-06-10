Вооруженное нападение в Мали: Около 100 погибших

PanARMENIAN.Net - Не менее 95 человек погибли при вооруженном нападении на деревню Собану в Мали. Правоохранители продолжают искать тела.

Инцидент произошел в ночь на 10 июня. В деревне, на которую было совершено нападение, живут представители племени догон. Отмечается, что преступление было совершено на почве этнической ненависти: догоны находятся в конфликте с представителями другого племени — фулани, пишет «Ъ» со ссылкой на MaliJet.

В апреле правительство Мали во главе с премьер-министром Сумейлу Бубейе Маигой подало в отставку после межобщинных столкновений, жертвами которых стали 160 человек. Представители племени догон напали на деревню Огоссагу.