Вооруженное нападение в Мали: Около 100 погибших
10 июня 2019 - 18:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Не менее 95 человек погибли при вооруженном нападении на деревню Собану в Мали. Правоохранители продолжают искать тела.
Инцидент произошел в ночь на 10 июня. В деревне, на которую было совершено нападение, живут представители племени догон. Отмечается, что преступление было совершено на почве этнической ненависти: догоны находятся в конфликте с представителями другого племени — фулани, пишет «Ъ» со ссылкой на MaliJet.
В апреле правительство Мали во главе с премьер-министром Сумейлу Бубейе Маигой подало в отставку после межобщинных столкновений, жертвами которых стали 160 человек. Представители племени догон напали на деревню Огоссагу.
Самое значимое
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
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