В центре Нью-Йорка вертолет врезался в небоскреб

PanARMENIAN.Net - Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке. Об этом сообщает пожарный департамент города на своей странице в Twitter. Один человек погиб, сообщают правоохранительные органы.

Это произошло на Седьмой авеню на Манхэттене, отмечается в сообщении пожарной службы. Полиция Нью-Йорка уточняет, что вертолет совершил жесткую посадку на крыше здания. Возникший при посадке пожар был потушен, пишут «Ведомости».

На борту вертолета был один человек. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что инцидент не связан с терроризмом. По предварительной информации, у вертолета возникли проблемы, и ему пришлось совершить посадку.

В Федеральном управлении гражданской авиации США заявили, что собирают информацию об инциденте. Президент США Дональд Трамп проинформирован о случившемся, сообщили в Белом доме.