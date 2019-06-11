Министры обороны Азербайджана, Турции и Грузии встретятся в Габале
11 июня 2019 - 11:55 AMT
PanARMENIAN.Net - 12 июня в Габале состоится трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии Закира Гасанова, Хулуси Акара и Левана Изории. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
В ходе встречи состоится обмен мнениями по перспективам развития сотрудничества в трехстороннем формате, обеспечению безопасности региональных проектов и ряду других вопросов, пишет Haqqin.az.
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