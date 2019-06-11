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В Казахстане задержали около 200 участников акций протеста

В Казахстане задержали около 200 участников акций протеста
11 июня 2019 - 10:56 AMT

PanARMENIAN.Net - В Казахстане полиция 10 июня задержала около 200 участников акций протеста в Алма-Ате и Нур-Султане, 150 из задержанных привлечены к административной ответственности, сообщил официальный представитель МВД Казахстана Нурдильда Ораз журналистам.

«В первый день (9 июня) было задержано порядка 500 человек, на 400 из них были составлены административные протоколы. Во второй день - порядка 200 человек было задержано, из них на 150 были составлены административные протоколы», - сказал Ораз, пишет Deutsche Welle.

9 июня участники несанкционированных митингов, в числе прочего, призывали к бойкоту президентских выборов в Казахстане, а 10 июня - протестовали против результатов голосования.

Центризбирком Казахстана вечером 10 июня официально объявил победителем президентских выборов действующего временного главу государства - Касым-Жомарта Токаева. В его поддержку, согласно официальным данным, проголосовали 70,96 процента избирателей. У кандидатов от оппозиции не было никаких шансов на успех. Ближайший соперник Токаева - журналист Амиржан Косанов - набрал лишь 16,23 процента голосов.

Между тем в полиции Алма-Аты ведется расследование по факту нападения сотрудников правоохранительных органов на журналиста Шокана Алхабаева во время разгона несанкционированной акции протеста.

Полицейские применили силу против Шокана Алхабаева в Алматы в ночь на 11 июня. Корреспондент Tengrinews Шокан Алхабаев освещал задержание людей в районе «Сайрана» в Ауэзовском районе Алматы. По некоторым данным, полиция обыскивала прохожих из-за сообщений о холодном оружии у митингующих. Сотрудники полиции начали препятствовать видеосъемке журналиста, а затем попытались забрать у него телефон, повалили его на землю и несколько раз ударили.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: В Казахстане задержано около 200 участников акций протеста
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