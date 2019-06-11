В Казахстане задержали около 200 участников акций протеста
11 июня 2019 - 10:56 AMT
PanARMENIAN.Net - В Казахстане полиция 10 июня задержала около 200 участников акций протеста в Алма-Ате и Нур-Султане, 150 из задержанных привлечены к административной ответственности, сообщил официальный представитель МВД Казахстана Нурдильда Ораз журналистам.
«В первый день (9 июня) было задержано порядка 500 человек, на 400 из них были составлены административные протоколы. Во второй день - порядка 200 человек было задержано, из них на 150 были составлены административные протоколы», - сказал Ораз, пишет Deutsche Welle.
9 июня участники несанкционированных митингов, в числе прочего, призывали к бойкоту президентских выборов в Казахстане, а 10 июня - протестовали против результатов голосования.
Центризбирком Казахстана вечером 10 июня официально объявил победителем президентских выборов действующего временного главу государства - Касым-Жомарта Токаева. В его поддержку, согласно официальным данным, проголосовали 70,96 процента избирателей. У кандидатов от оппозиции не было никаких шансов на успех. Ближайший соперник Токаева - журналист Амиржан Косанов - набрал лишь 16,23 процента голосов.
Между тем в полиции Алма-Аты ведется расследование по факту нападения сотрудников правоохранительных органов на журналиста Шокана Алхабаева во время разгона несанкционированной акции протеста.
Полицейские применили силу против Шокана Алхабаева в Алматы в ночь на 11 июня. Корреспондент Tengrinews Шокан Алхабаев освещал задержание людей в районе «Сайрана» в Ауэзовском районе Алматы. По некоторым данным, полиция обыскивала прохожих из-за сообщений о холодном оружии у митингующих. Сотрудники полиции начали препятствовать видеосъемке журналиста, а затем попытались забрать у него телефон, повалили его на землю и несколько раз ударили.
Самое значимое
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Группа компаний объявила о пожертвовании рекордной суммы в 200 миллионов евро на восстановление парижского собора.
Partner news
Последние новости
Военный атташе РФ в РА: Азербайджано-турецкие учения в Нахиджеване не представляют никакой угрозы «Это плановые учения, которые проходят в соответствии с заявленными целями и задачами. Мы наблюдаем за данными учениями, и наша 102-я база также следит», - сказал Андрей Грищук
Армения и РФ ведут переговоры о подготовке посвященной Урарту выставки По его мнению, экспозиция однозначно будет интересна российской и армянской публике, но, несомненно, вызовет большой интерес и в других странах
На пост британского премьера претендуют 10 политиков В шорт-лист кандидатов вошли бывший мэр Лондона Борис Джонсон, министр природных ресурсов Майкл Гоув, глава МИД Джереми Хант, министр международного развития Рори Стюарт
СМИ: Самую дорогую «пропавшую» картину да Винчи нашли на яхте саудовского принца Картина «Спаситель мира» Леонардо да Винчи долгое время считалась утраченной.