РФ будет платить пенсии трудовым мигрантам из стран ЕАЭС

PanARMENIAN.Net - Соглашение о пенсионном обеспечении между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предполагает, что страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и по его возвращении на родину. Проект соглашения был размещен Евразийской экономической комиссией еще в марте, а в середине мая Минтруд России направил на рассмотрение Экспертного совета при правительстве соответствующий пакет документов, попросив согласовать их «в возможно короткий срок», следует из письма Минтруда.

В пресс-службе Минтруда сообщили, что соглашение вступит в силу с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении государствами — членами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу, пишет РБК.

«Планируется, что соглашение будет подписано осенью и ратифицировано всеми государствами — членами ЕАЭС до конца года», — ответили в Минтруде.

Основной принцип — пенсия будет следовать за пенсионером. Стаж, приобретенный на территории разных государств-членов, будет суммироваться. Пенсия, в итоге назначенная в одном из государств-членов, будет «экспортироваться» в случае переезда пенсионера в другую страну ЕАЭС.

Но соглашение не будет распространяться задним числом на периоды трудовой деятельности до его вступления в силу. Это значит, что первое назначение пенсии по старости гражданину, переехавшему из одной страны ЕАЭС в другую, будет возможно не ранее 2020 года. При этом продолжительность российского стажа, за который будет производиться экспорт пенсии, составит не более одного года в 2020 году, двух лет — в 2021 году и т.д.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Сейчас на территории бывшего Советского Союза действует Соглашение о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения от 1992 года. Его участниками являются нынешние члены ЕАЭС. Согласно этому договору пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства. Это «делает практически невозможной задачей реализацию пенсионных прав трудящихся в полном объеме, который сформирован ими за годы работы на территориях нескольких государств-членов», говорится в пояснительной записке к проекту соглашения.