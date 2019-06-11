Армения - в топ-20 популярных у российских туристов стран в 2019 году

PanARMENIAN.Net - Армения входит в топ-20 популярных у российских туристов стран в 2019 году. Об этом сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

Оно представило рейтинг стран выездного туризма из России в I квартале 2019 года.

Турпоездки граждан России в Армению выросли на 19% до 94 тысяч в первые три месяца 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018 года.

В топ-20 стран у российских туристов в первом квартале 2019 года по числу выездных туристских поездок вошли Абхазия (803 тысячи поездок), Финляндия (731 тыс), Казахстан (528 тыс), Таиланд (494 тыс), Китай (484 тыс), Эстония (389 тыс), Украина (380 тыс), Турция (341 тыс), ОАЭ (316 тыс), Германия (307 тыс), Италия (269 тыс), Польша (247 тыс), Грузия (208 тыс), Вьетнам (189 тыс), Испания (146 тыс), Азербайджан (130 тыс), Литва (121 тыс), Чехия (105 тыс), Франция (102 тыс) и Армения (94 тыс).