СМИ: Самую дорогую «пропавшую» картину да Винчи нашли на яхте саудовского принца
11 июня 2019 - 12:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Картина «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, считавшаяся пропавшей, хранится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, пишет специализирующийся на искусстве портал Artnet со ссылкой на источники, участвовавшие в проведении сделки по покупке картины.
Картина «Спаситель мира» Леонардо да Винчи долгое время считалась утраченной. В 2017 году она была продана частному коллекционеру на аукционе за 450 миллионов долларов (с учетом комиссии аукциона), став самым дорогим произведением искусства в истории.
По информации New York Times, картину приобрел друг Мухаммеда бен Салмана саудовский принц Бадр бен Абдулла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд. Позже аукционный дом Christie's сообщил, что покупателем картины стал департамент культуры и туризма Абу-Даби. Спустя некоторое время, музей-филиал французского Лувра в ОАЭ объявил, что картину будет выставлена у них, однако позже отложил презентацию полотна, после чего в СМИ появилось сообщение о том, что сотрудники музея не знают, где находится «Спаситель мира», пиет РИА Новости.
По данным портала, картина была доставлена на яхту принца Serene и будет хранится там, пока власти Саудовской Аравии не построят масштабный культурный центр в районе города Аль-Ула.
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