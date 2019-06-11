ЮНИСЕФ: Каждый 10-й ребенок в мире вынужден работать
11 июня 2019 - 13:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Детский фонд ООН ЮНИСЕФ призвал усилить борьбу против детского труда. Во всем мире 152 млн мальчиков и девочек (почти каждый десятый ребенок) вынуждены работать, чтобы помочь выжить своей семье, при этом почти половина этих детей (73 млн) трудятся в опасных или грабительских условиях, говорится в заявлении ЮНИСЕФ, обнародованном 11 июня в Кельне, по случаю отмечаемого 12 июня Всемирного дня борьбы с детским трудом.
Больше всего детей вынуждены трудиться в Африке (72 млн), на втором месте - страны Азии (62 млн ). Детский труд встречается практически во всех секторах экономики, однако 7 из 10 детей работают в сельском хозяйстве, пишет Deutsche Welle.
ЮНИСЕФ призвал правительства, гражданские общества и предприятия энергичнее бороться с причинами детского труда - нищетой, отсутствием шансов на получение образования и дискриминацией девочек. «Недостаточно лишь осуждать и запрещать детский труд», - подчеркнул глава германского филиала ЮНИСЕФ Кристиан Шнайдер.
Детский фонд ООН констатировал сильное сокращение числа работающих детей за последние десятилетия - с 246 млн в 2000-м до 152 млн в 2016 году, однако отметил, что в последнее время темпы снижения замедлились. «Если снижение числа работающих детей будет продолжаться нынешними темпами, то и в 2025 году во всем мире будут работать 121 млн мальчиков и девочек», - говорится в заявлении ЮНИСЕФ.
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