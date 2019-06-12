В Нидерландах приняли резолюцию, осуждающую навешивание ярлыков на жертв Геноцида армян
12 июня 2019 - 10:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Палата представителей Нидерландов приняла резолюцию, осуждающую власти Турции, в частности президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, за навешивание ярлыков на жертв Геноцида армян. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян.
По его словам, палата представителей также обязала правительство Нидерландов проинформировать турецкие власти об этой позиции.
«Выражаю особую благодарность инициировавшим данную резолюцию депутатам разных политических сил, а также членам союза «Абовян» Инге Дрост и Мато Ахвердяну за энергичные и плодотворные усилия»,- отметил Симонян.
24 апреля 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говоря о том то, что произошло во время Первой мировой войны, сказал, что армяне убивали мусульманских женщин и детей, и в таких обстоятельствах «депортация армянских бандитских группировок и их сторонников была наиболее рациональным поведением».
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