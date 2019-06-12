Пашинян и Каспршик обсудили вопросы карабахского урегулирования
12 июня 2019 - 11:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспршика. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
Собеседники обсудили вопросы, касающиеся процесса урегулирования карабахского конфликта и формирования способствующей миру атмосферы.
Самое значимое
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
Эти учения организованы в контексте встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,
Пашинян отметил, что его общение с Алиевым носило неофициальный характер.
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