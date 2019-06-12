Пашинян и Каспршик обсудили вопросы карабахского урегулирования

Раньше песню нужно было воспроизводить через динамик или подносить микрофон к источнику звука.

По словам телеканала, их фильм «воспроизводит точную последовательность событий роковой ночи с 25 на 26 апреля 1986 года» и рассказывает «как было на самом деле»