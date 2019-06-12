Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана

PanARMENIAN.Net - Победивший на выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу республики и вступил в должность главы государства.

«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Казахстана, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента республики Казахстан», - сказал он в ходе торжественной церемонии 12 июня, пишет РИА Новости.

Шестые по счету президентские выборы прошли в Казахстане 9 июня. По данным ЦИК, победу на них с результатом в 70,96% голосов избирателей одержал Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая первым президентом Нурсултаном Назарбаевым.