Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана
12 июня 2019 - 10:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Победивший на выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу республики и вступил в должность главы государства.
«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Казахстана, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента республики Казахстан», - сказал он в ходе торжественной церемонии 12 июня, пишет РИА Новости.
Шестые по счету президентские выборы прошли в Казахстане 9 июня. По данным ЦИК, победу на них с результатом в 70,96% голосов избирателей одержал Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая первым президентом Нурсултаном Назарбаевым.
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