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Саркисян - Путину: Братские связи между народами Армении и РФ укрепились

Саркисян - Путину: Братские связи между народами Армении и РФ укрепились
12 июня 2019 - 11:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян направил 12 июня поздравительное послание российскому лидеру Владимиру Путину в связи Днем России. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Саркисян с удовлетоврением отметил, что стратегическое партнерство между Арменией и Россией и братские связи между двумя народами еще более укрепились, что находит свое отражение как на уровне двусторонних отношений, так и в рамках международных организаций и региональных союзов.

«Уверен, что дружба между нашими народами в дальнейшем также будет служить прочной основой для укрепления армяно-российских отношений и расширения партнерского взаимодействия между нашими странами»,- говорится в послании президента.

Саркисян пожелал Путину крепкого здоровья и успехов, а братскому народу России – мира, благоденствия и процветания.

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