Глава МИД РА примет участие во втором заседании Совета партнерства Армения-ЕС

PanARMENIAN.Net - 13 июня делегация во главе с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном с рабочим визитом отбудет в Брюссель для участия во втором заседании Совета партнерства Армении и ЕС. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Заседание будут вести министр иностранных дел Армении и Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

По итогам заседания Совета Мнацаканян и Могерини выступят с совместной пресс-конференцией.