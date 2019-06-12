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Глава МИД РА примет участие во втором заседании Совета партнерства Армения-ЕС

Глава МИД РА примет участие во втором заседании Совета партнерства Армения-ЕС
12 июня 2019 - 12:44 AMT

PanARMENIAN.Net - 13 июня делегация во главе с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном с рабочим визитом отбудет в Брюссель для участия во втором заседании Совета партнерства Армении и ЕС. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Заседание будут вести министр иностранных дел Армении и Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

По итогам заседания Совета Мнацаканян и Могерини выступят с совместной пресс-конференцией.

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