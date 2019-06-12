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Пашинян - Путину и Медведеву: Образцовые отношения между Арменией и РФ укрепляются

Пашинян - Путину и Медведеву: Образцовые отношения между Арменией и РФ укрепляются
12 июня 2019 - 12:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительные послания президенту РФ Владимиру Путину и председателю правительства России Дмитрию Медведеву в связи Днем России. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

«От имени народа Армении и от себя лично сердечно поздравляю вас с государственным праздником – Днем России!

Этот праздничный день знаменуется большими успехами в политической и социально-экономической жизни России, ещё большим упрочением ее роли и авторитета на международной арене. Образцовые отношения между нашими странами, основанные на многовековых традициях дружбы, доверия и взаимной поддержки, продолжают укрепляться в духе союзничества и стратегического партнёрства во благо наших народов.

Прочные узы братства, связывающие Армению и Россию, а также наш активный политический диалог служат прочным фундаментом для развития торгово-экономического, военно-политического и культурно-гуманитарного сотрудничества – как на двустороннем уровне, так и в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и других региональных и международных структур», - отметил Пашинян, пожелав Путину крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу России – мира, благополучия и процветания.

«Примите сердечные поздравления по случаю государственного праздника – Дня России! Эта знаменательная дата всецело связана с глубинными преобразованиями, нацеленными на повышение благосостояния граждан Российской Федерации и упрочения ее роли на мировой арене. С удовлетворением хочу отметить заметное упрочение армяно-российского союзнического партнерства, что проявляется как на двустороннем уровне, так и при взаимодействии в рамках интеграционных объединений и международных организаций.

Убежден, что последовательное наращивание стратегического взаимодействия между Арменией и Россией всецело исходит из интересов народов наших стран.

Желаю вам, уважаемый Дмитрий Анатольевич, доброго здоровья, благополучия и новых успехов в вашей ответственной деятельности, а всем гражданам России – мира, счастья и процветания», - говорится в послании Пашиняна Медведеву.

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