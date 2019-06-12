ВС Азербайджана открыли огонь в Арцахе из гранатометов и снайперских винтовок

PanARMENIAN.Net - 12 июня ряд азербайджанских СМИ, ссылаясь на сообщение, опубликованном министерством обороны Азербайджана, опубликовали заявление о том, что якобы армянские подразделения нарушили режим прекращения огня в разных направлениях линии соприкосновения карабахских и азербайджанских ВС, применяя различные виды огнестрельного оружия а также 60-мм миномет (8 снарядов). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

Министерство обороны Арцаха не только опровергает эту дезинформацию, но и сообщает, что 11 июня и в ночь на 12 июня ВС Азербайджана на различных участках линии соприкосновения применили дальнобойное и снайперское оружие различного калибра, а также гранатометы типа АГС-17 (5 гранат). В министерстве обороны Арцаха заявили, что при необходимости могут предоставить соответствующую видеозапись.

Кроме того, по всей протяженности передовой наблюдается рост учебных полетов азербайджанских беспилотников и военной авиации, которые часто нарушают установленную летную зону.

Минобороны Республики Арцах заявляет, что полеты азербайджанских ВВС находятся под строгим контролем средств ПВО Армии обороны Арцаха, а несущие дежурство на боевых позициях подразделения полноценно владеют оперативно-тактической обстановкой на передовой.

«Минобороны Республики Арцах призывает азербайджанскую сторону воздерживаться от провокационных действий по искусственному обострению ситуации и безоговорочно выполнять договоренности вокруг соблюдения режима перемирия, достигнутые при посредничестве сопредседателей МГ ОБСЕ. В противном случае вся ответственность за обострение ситуации и вытекающие отсюда последствия ляжет на официальный Баку», - говорится в заявлении.