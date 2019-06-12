РФ поставит С-400 Турции в июле
12 июня 2019 - 14:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия планирует поставить свои системы противоракетной обороны C-400 в Турцию в июле. Об этом 11 июля заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Соглашения, достигнутые между Россией и Турцией, своевременно выполняются. Двусторонних проблем нет», - заявил Ушаков. Он также утвердительно ответил на вопрос, будут ли в июле поставлены ракеты класса «земля-воздух», пишет Deutsche Welle.
Ранее официальные представители Турции заявляли, что поставки могут начаться уже в июне.
Намерение Анкары закупить системы С-400 вызвало недовольство в Вашингтоне, которые, по мнению США, представляют угрозу американской безопасности. Администрация США пригрозила исключить Турцию из своей программы по поставкам истребителей F-35, если Анкара не прекратит сделку.
В качестве последнего срока для отказа от сделки с РФ в Белом доме назвали 31 июля. «Помимо создания угрозы для безопасности таких платформ, как F-35, приобретение Турцией комплексов С-400 воспрепятствует возможности вашей страны развивать или поддерживать сотрудничество с США и в рамках НАТО, приведет к чрезмерной стратегической и экономической зависимости Турции от России и подорвет весьма эффективную оборонную промышленность Турции», - заявил 7 июня исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.
В случае осуществления сделки США обещали ввести санкции, которые представляют опасность для турецкой экономики. Несмотря на предостережения и угрозы из Вашингтона, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе вновь заявил, что его правительство не откажется от сделки с Россией по приобретению зенитно-ракетных комплексов.
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